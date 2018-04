नई दिल्‍ली। एक तरफ दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले खिलाफ सड़कों पर देश भर में बवाल मचा रखा है तो दूसरी तरफ टीडीपी और एआईएडीएमके सांसदों ने सोमवार को सदन में केन्‍द्र सरकार की चारों तरफ से घेरेबंदी की। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग पर अड़े रहे तो एआईएडीएमके के सांसदों का कहना था कि केन्‍द्र सरकार जल्‍द से जल्‍द कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड गठन की घोषणा करे। दोनों दलों के सांसदों ने इतना हंगामा मचाया कि सभापति ने राज्‍यसभा को कल तक के लिए स्‍थगित कर दिया। आंध्र को विशेष दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्‍द्र सरकार से जवाब मांग लिया है।

