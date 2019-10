बीजेपी को मिली बड़ी कामयाबी, एक साथ कई पार्टी के नेता हुआ भाजपा में शामिल

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। आलम ये है कि दूसरी पार्टियों के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में बड़ी सेंध लगाई है। यहां कई नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इस दल-बदल की राजनीति में बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी), जनसेना और कांग्रेस के कई नेता एक साथ गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। सभी नेताओं ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्या ग्रहण की। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात कर शुक्रिया अदा किया।

