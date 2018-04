नई दिल्ली। आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर टीडीपी सांसदों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को टीडीपी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के चैंबर में धरना प्रदर्शन दिया। हैरान करने वाली बात ये है कि इस दौरान सांसद सुमित्रा महाजन की गैरमौजूदगी में उनके चैंबर में धरने पर बैठ गए थे।

हंगामे की भेंट चढ़ गया बजट सत्र का आखिरी दिन भी

आपको बता दें कि बजट सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष के हंगामे की वजह से काम नहीं हो पाया। विपक्ष के जोश में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा और लोकसभा दोंनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।

ऋषि वेशभूषा में संसद परिसर में किया प्रदर्शन

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के चैंबर में धरना प्रदर्शन से पहले आंध्र के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर टीडीपी सांसद नरमल्ली शिवप्रसाद ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। वह ऋषि विश्वामित्र की वेशभूषा धारण कर संसद पहुंचे। इससे पहले वह नारद मुनि, राजा हरिश्चंद्र, परशुराम के वेशभूषा धारण किए देखे जा चुके हैं। यही नहीं वह महिला और स्कूली छात्र बनकर भी संसद पहुंचे हैं।

YSR कांग्रेस के 5 सांसदों ने दे दिया है इस्तीफा

इसी मामले में वाइएसआर कांग्रेस पार्टी के पांच सांसदों ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को अपना इस्तीफा सौंपा है।इसके अलावा कर्नाटक के कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन के लिए प्रदर्शन किया और किसानों की कर्जमाफी को लेकर कांग्रेस के पंजाब के सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

टीडीपी-बीजेपी के बीच बढ़ गया है विवाद

आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर पिछले दिनों केंद्र सरकार और टीडीपी के बीच तनाव काफी पैदा हो गया था। केंद्र सरकार ने टीडीपी की इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद टीडीपी के 2 मंत्रियों ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही चंद्रबाबू नायडू की सरकार में बीजेपी के 2 विधायकों ने मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

TDP MPs stage a 'dharna' in Lok Sabha speaker's chambers. Speaker Sumitra Mahajan is not present in the chamber. #SpecialStatus #AndhraPradesh pic.twitter.com/Ewgvi3KifS