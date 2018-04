नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को एक अनोखा मामला सामने आया। राज्यसभा की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित किए जाने के बावजूद तेलुगुदेशम पार्टी के सांसदों ने सदन छोड़ने से इनकार कर दिया और अंदर ही डटे रहे। कई घंटों तक धरने बैठने के दौरान सांसद थोटा सीतारमा लक्ष्मी समेत कई सांसदों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते डॉक्टर को बुलाकर राज्यसभा में ही इलाज करवाना पड़ा। यह प्रदर्शन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर हो रहा था।

TDP MPs CM Ramesh and Muttamsetti Srinivasa Rao being attended to by a doctor in the House as they refuse to leave and continue to protest. #BudgetSession2018 #SpecialStatus pic.twitter.com/gMXycEoFei

स्टाफ और मार्शलों की अपील भी हुई खारिज

सांसदों के हंगामे की वजह से गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। टीडीपी सांसदों ने सदन को खाली करने से साफ इनकार कर दिया, तो राज्यसभा के स्टाफ और मार्शलों ने सांसदों से सदन छोड़ने की अपील की लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया।

TDP MP Muttamsetti Srinivasa Rao being taken to hospital after he took ill when he, along with other MPs of the party, refused to leave the House and continued to protest. #BudgetSession2018 #SpecialStatus pic.twitter.com/qMgbJnpgL0