बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए कई बच्चे जहरीले खाने से हुए बीमार, तेज प्रताप बोले- 'शर्म करो नीतीश कुमार'

बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए कई बच्चे जहरीला खाना खाने बीमार पड़ गए हैं। रात का खाना खाने के बाद इन बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की। सभी बच्चों का इलाज PMCH और गांधी मैदान में कैंप लगाकर चल रहा है। इस घटना को लेकर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश पर तीखा हमला बोला।

बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बिहार दिवस कार्यक्रम शामिल हुए 150 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि रात का खाना खाने के बाद इन बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की। सभी बच्चे फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए हैं। सभी बच्चों का इलाज PMCH और गांधी मैदान में कैंप लगाकर चल रहा। इस घटना को लेकर सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है।

Tej Pratap Attack On CM Nitish Kumar Over Many Children Hospitalized due to Food Poisoning