तेजप्रताप यादव की चेतावनी, बोले- मुझे नासमझ समझने वाले हो जाएं सावधान, जल्द कई चेहरों को करूंगा बेनकाब

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार हमलावर हैं। एक बार फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने विरोधियों को आगाह किया है। तेज प्रताप ने चेतावनी दी है कि, जल्द ही वे कई चेहरों को बेनकाब करेंगे।

बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार विरोधियों पर हमलावर हैं। शनिवार को एक ट्वीट से एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। तेज प्रताप ने पटना के राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं के बाजार को गरम कर दिया है। हसनपुर से आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उन्हें नासमझ समझने वालों को वह बेनकाब करेंगे। चेतावनी भरे लहजे में तेज प्रताप ने एक बार फिर विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि हाल में तेज प्रताप ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। बिहार दिवस कार्यक्रम में बच्चों को जहरीला खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के मामले में तेज प्रताप ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

Tej Pratap Yadav Tweet Will Soon Expose Such Faces Those Who Consider Me To Be Fool