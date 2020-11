तेजस्वी ने नीतिश सरकार पर बोला हमला, कहा-भ्रष्टाचारियों का बचाव करना फितरत में शामिल

नई दिल्ली। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी का कहना है कि यदि एक माह के अंदर बिहार में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता है, तो हम सड़कों पर जन आंदोलन करेंगे।

बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भीष्म पितामह हैं, 15 साल में 60 बड़े घोटाले हुए हैं। भ्रष्टाचारियों का बचाव करना नीतीश कुमार की फितरत बन चुकी है।

Bihar has become the unemployment capital of the country. The public can't wait anymore. If they are unable to provide 19 lakh jobs in the first month, then we will join the public in protests across the state: Tejashwi Yadav, RJD Leader pic.twitter.com/FYh4aLflZk