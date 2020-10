Tejashwi Yadav का बड़ा आरोप, 4 साल पहले नीतीश कुमार चालाकी से बीजेपी को सत्ता में ले आए

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। पहले चरण के प्रचार का सोमवार को अंतिम दिन है। 28 अक्टूबर को मतदान होना है। इस बीच गया में एक चुनावी जनसभा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) ने सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

70 years old but he's not relinquishing power. Was there any stability in govt in the last 4 years? How will there be 'vikas' if the govt doesn't stay stable? Even after having a majority they brought the BJP to power through crooked means: Tejashwi Yadav, RJD, at rally in Gaya pic.twitter.com/pzJNEabCWD