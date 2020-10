Tejashwi Yadav का पलटवार : रोजगार देने में नाकाम नीतीश कुमार को जनता फिर क्यों दे मौका?

नई दिल्ली। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) ने रोहतास जिले के डिहरी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा में कहा कि सीएम नीतीश कुमार को एक और मौका क्यों दे बिहार की जनता। नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही। सीएम गरीबी को मिटाने में नाकाम रहे।

Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav addresses a public rally in Rohtas district.



"Why give another chance to a CM who didn't provide employment & failed to eradicate poverty. When migrants got stuck, where was his chopper? Then Nitish Ji said, stay where you are," says Tejashwi