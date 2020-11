नीतीश कुमार के शपथग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे तेजस्वी यादव, इस बात से अभी तक हैं नाराज

नई दिल्ली। आज शाम जेडीयू प्रमुख और एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। दूसरी तरफ सूचना यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पटना में होने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। तेजस्वी यादव का यह फैसला चौंकाने वाला है। ऐसा इसलिए कि चुनाव के बाद सीएम किसी भी पार्टी का क्यों न बने शपथग्रहण समारोह में सियासी परंपरा मुताबिक सभी दलों के नेता वैचारिक और राजनीतिक दूरियों को भूलकर कार्यक्रम में शामिल होते हैं।

Rashtriya Janata Dal leader Tejashwi Yadav will not attend the oath-taking ceremony of Bihar CM designate Nitish Kumar to be held in Patna today.



