हैदराबाद। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलने के बाद से देशभर के कई जगहों के नाम बदलने की मांग उठने लगी है। ताजा मामले में तेलंगाना से भाजपा के विधायक राजा सिंह ने सरकार से मांग की है कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाए। इसको लेकर अब सियासत तेत हो गई है। उन्होंने अपनी पार्टी से कहा कि यदि तेलंगाना की सत्ता में आना है तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाए। बता दें कि इससे पहले भी कई राज्यों में जगहों के नाम बदलने को लेकर मांग की जा रही है।

raja singh , a BJP legislator in Telangana , has claimed that the party will rename Hyderabad as Bhagyanagar if voted to power in the state



