तेलंगाना विधानसभा चुनाव: भाजपा ने 5वीं लिस्ट जारी की, 19 उम्मीदवारों का नाम शामिल

हैदराबाद। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, जिसमें टिकट बंटवारे से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करना शामिल है। इसी कड़ी में भाजपा ने रविवार को तेलंगाना के लिए अपने उम्मीदवरों की एक ओर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बता दें कि यह भाजपा की पांचवीं सूची है। इससे पहले भाजपा ने 2 नवंबर को 28 उम्मीदवारों का नाम की दूसरी सूची जारी की थी। जबकि 20 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 38 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। भाजपा ने तीसरी लिस्ट 15 नवंबर को जारी की थी जिसमें 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था।

BJP releases fifth list of 19 candidates for #TelanganaAssemblyElections2018. pic.twitter.com/tS96Fng5g4