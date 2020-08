पूर्व पीएम PV Narasimha Rao को मिले भारत रत्न, तेलंगाना सीएम केसीआर ने की मांग

हैदराबाद। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिलाने की मांग करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को घोषणा की कि आगामी विधानसभा सत्र में इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

अभी-अभी मुख्यमंत्री ने की समूचे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन की घोषणा, नहीं बताई कोई अंतिम तारीख

मुख्यमंत्री केसीआर के आधिकारिक निवास पर पीवी नरसिम्हा राव के जन्म शताब्दी समारोह को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में हुसैन सागर झील के आसपास हैदराबाद की नेकलेस रोड का नाम 'पीवी ज्ञान मार्ग' रखने का भी फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में पीवी मेमोरियल की स्थापना की भी घोषणा की।

इस दौरान सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा, "पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना के अस्तित्व का प्रतीक हैं। हम विधानसभा में पीवी की महानता और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पीवी पर व्यापक बहस का फैसला किया है। हम एक प्रस्ताव पारित करेंगे जिसमें पीवी पर भारत रत्न देने का आग्रह किया जाएगा।"

We'll discuss greatness of PV Narasimha Rao & his achievements in the Assembly. We've decided to have a comprehensive debate on him & install a portrait of PV in the Assembly. We'll ask the Centre to rename Hyderabad University as PV Narasimha Rao Central University: Telangana CM https://t.co/qOVD63iSCA