तेलंगाना के सीएम के डॉगी की मौत पर दो डॉक्टरों के खिलाफ केस, सियासत शुरू

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) के डॉगी की मौत ने राज्य में सियासी तूफान ला दिया है। यह सियासत डॉगी की मौत के बाद दो पशु चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने पर शुरू हुई। विपक्ष हमलावर हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के 11 माह के डॉगी की कुछ दिन पहले मौत हो गई। यह डॉगी कई दिनों से बीमार था। इसका इलाज दो निजी पशु चिकित्सक कर रहे थे। इसके बाद इन डॉगी का ध्यान रखने वाले व्यक्ति ने दोनों चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया।

जानकारी के मुताबिक सीएम के आधिकारिक निवास का नाम प्रगति भवन है। यहां पर एक व्यक्ति सीएम का डॉगी संभालता है। बीते 11 सितंबर को इस डॉगी की मौत हो गई।

#TRS government is hiding behind lies on #DengueDeaths in the state. It's a shame that till today #KCR govt has made no official statement on #Dengue despite hundreds of deaths and thousands of cases. - @BJP4Telangana @drlaxmanbjp @kishanreddybjp @AmitShah @blsanthosh @JPNadda