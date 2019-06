तेलंगाना: कांग्रेस विधायकों के विलय के खिलाफ भूख हड़ताल, TRS पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप

हैदराबाद। तेलंगाना में कांग्रेस विधायकों के टीआरएस में विलय होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तम रेड्डी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने 36 घंटों की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता धरना चौक पर टीआरएस के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तम रेड्डी तेलंगाना राष्ट्र समिति पर धनबल का इस्तेमाल कर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। बता दें कि कांग्रेस के 12 विधायक टीआरएस में शामिल हो गए हैं।

बागी 12 विधायक हुए टीआरएस में शामिल

गौरतलब है कि 6 जून को कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से मिलकर सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति में विलय करने की अपील की थी। इस अनुरोध को विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीनिवास रेड्डी ने स्वीकार करते हुए सभी विधायकों को टीआरएस का हिस्सा घोषित कर दिया। जिसके बाद कांग्रेस ने सत्तारुढ़ दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 12 विधायकों के टीआरएस में शामिल होने के बाद 119 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 6 विधायक बचे हैं। ऐसे में तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस से मुख्य विपक्षी दल होने का दर्जा भी छिन गया है। ऐसा इसलिए कि शेष बचे 6 विधायक भी नियमों के मुताबिक अब कांग्रेसी नहीं रहे।

Hyderabad: Telangana Congress party has launched a 36-hour hunger strike at Dharna Chowk after the Speaker of Telangana Assembly accepted the representation for the merger of Congress Legislature Party with TRS , submitted by 12 defected Congress MLAs. pic.twitter.com/eUwR6A0CWp