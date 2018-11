तेलंगाना: भाजपा के विरुद्ध बना महागठबंधन, कांग्रेस 93 जबकि टीडीपी 14 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

हैदराबाद। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है और सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे को मात देने के लिए गठजोड़ का सहारा ले रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस ने तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) और सीपीआई के साथ महागठबंधन किया है। ये चारों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि तेलंगाना में खुद को मजबूत स्थिति में बताने वाली टीडीपी को कांग्रेस ने महज मुठीभर सीट देकर अपने पाले में कर लिया है। सीटों को बंटवारा ऐसा हुआ जिससे प्रतीत हो रहा है कि तेलंगाना में अभी भी कांग्रेस का वर्चस्व कायम है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का वंटवारा हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता आरसी कूंटिया ने इस बारे में जानकारी दी है।

14 TDP ,8 Telangana Jana Samithi, 3 CPI and rest of the 93 seats will be contested by Congress out of which 74 seats have been cleared by CEC-RC Khuntia, Congress on #TelanganaElections2018 pic.twitter.com/dkobh4aSdA