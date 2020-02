तेलंगाना सरकार की पहल, कोरोना वायरस की अफवाह दूर करने के लिए मंच पर खाया चिकन

नई दिल्ली। चीन ( China ) में फेले कोरोना वायरस ( coronavirus ) का डर देशभर के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। इन्हीं में से एक है तेलंगाना ( Telangana ) जहां लोगों में चिकन ( Chiken ) और अंडों को लेकर डर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इस डर को दूर करने के लिए अनोखी पहल की है।

तेलंगाना सरकार के मंत्रियों ( Telangana Minister )ने सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर चिकन और अंडे खाए। इस दौरान मंत्रियों ने लोगों के बीच फैले भ्रम और अफवाह को दूर करने की कोशिश भी की।

Telangana ministers KT Rama Rao, Etela Rajender, Talasani Srinivas Yadav and others ate chicken on stage in Hyderabad yesterday in a bid to end rumours that #Coronavirus is transmitted through chicken and egg. pic.twitter.com/WnG1ydZOli