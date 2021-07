तमिलनाडु के बाद बिहार-एमपी ने मिलाया केंद्र के सुर में सुर, Oxygen की कमी पर कही ये बात

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्र के साथ अब एक-एक कर कई राज्यों ने सुर में सुर मिलते हुए इस पर सहमति जताई है। तमिलनाडु ने बीते दिन कहा था कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई जान नहीं गई। अब मध्य प्रदेश और बिहार ने भी यही दावा किया है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से उनके राज्यों में किसी की जान नहीं गई।

केंद्र से पर्याप्त मात्रा में मिली ऑक्सीजन : तमिलनाडु

तमिलनाडु स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्ण ने कहा कि उनके राज्य में कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की जान नहीं गई है। उन्होंने सरकारी और निजी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति रखी। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक अलग से टीम का गठन किया गया था। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम. सुब्रमणियम ने भी कहा यही दावा किया कि उनको केंद्र से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिली।

No deaths took place due to lack of oxygen in our State. Union Health Min stated the same in Rajya Sabha. Even in Tamil Nadu, the health minister voiced the same opinion: Vishwas Sarang, Madhya Pradesh Medical Education Min on Centre saying 'no deaths due to lack of oxygen' pic.twitter.com/akSenWlO0q — ANI (@ANI) July 21, 2021

बिहार ने भी मिलाया केंद्र के सुर में सुर

बिहार ने भी केंद्र सरकार के सुर में सुर मिलते हुए कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जीवन रक्षक गैस की कमी ने किसी जान नहीं ली। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने दबाव के बावजूद बेहतर प्रबंधन किए। इस मुश्किल घड़ी में केंद्र का सहयोग मिला। जिससे राज्य के पास ऑक्सीजन की मात्रा में इजाफा हुआ है।

There are no deaths due to oxygen shortage in Tamil Nadu. CM has worked on a war footing to prevent this. When we faced lack of oxygen, we came in touch with the Centre at once and procured oxygen from them. So we didn't face big effects here: TN Health Minister M. Subramaniam pic.twitter.com/0lDOtP2v10 — ANI (@ANI) July 21, 2021

During 2nd wave, we made arrangements while fighting pressures. We received the Centre's support &oxygen allocation was increased. We facilitated oxygen in all hospitals. Congress doesn't want to help people.They only raise issues during Parliament: Bihar Health Min Mangal Pandey pic.twitter.com/Zb5uFvO8W2 — ANI (@ANI) July 21, 2021

ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत: एमपी

वहीं, मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने भी केंद्र सरकार का समर्थन किया है। सारंग ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में राज्य के पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी। इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से राज्य में किसी की मौत नहीं हुई है। हमने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन दिया। कांग्रेस लोगों की मदद नहीं करना चाहती। वे सिर्फ संसद में मुद्दे उठाती है।

पहली लहर के बाद दोगुनी हुई मांग

आपको बता दे कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को बताया था कि बहरहाल, कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी। महामारी की पहली लहर के दौरान, इस जीवन रक्षक गैस की मांग 3095 मीट्रिक टन थी जो दूसरी लहर के दौरान बढ़ कर करीब 9000 मीट्रिक टन हो गई।