शपथ लेने से पहले बढ़ा उद्धव का कुनबा, तीन अन्य विधायकों ने दिया समर्थन

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में एक महीने से चल रहे सियासी घमासान के बाद आखिरकार नई सरकार के गठन का वक्त आ गया है। शिवसेना अपने दोनों सहयोगी दलों एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना रही है। उद्धव ठाकरे शाम को बतौर सीएम पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं। लेकिन इस उद्धव ठाकरे और महा विकास अघाड़ी के नेता के लिए खुशखबरी आई है।

उद्धव के शपथ समारोह से पहले, उद्धव ठाकरे और गठबंधन सरकार के लिहाज से बड़ी खबर आ रही है कि तीन और विधायकों ने उनको समर्थन दिया है।

#WATCH Maharashtra: DMK president MK Stalin arrives in Mumbai. He will attend the swearing-in ceremony of the new government of the state, led by Shiv Sena chief and 'Maha Vikas Aghadi' Uddhav Thackeray as the Chief Minister, today. #Maharashtra pic.twitter.com/jafvkBryiP