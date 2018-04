नई दिल्ली । एसीसी-एसटी एक्ट संशोधन को लागू करने के मामले से पीछे हटते हुए छत्तीसगढ़ ने हाथ खींच लिए हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि हम हमेशा एससी-एसटी के मुद्दे पर संवेदनशील हैं, जैसा की केंद्र सरकार दलितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तबतक राज्य पुलिस को आधिकारिक तौर पर दिए गए ऑर्डर को निलंबित किया जाता है।

आपको बता दें कि इससे पहले एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के संशोधन मामले में कुछ राज्यों ने अमल करना शुरु कर दिया था जिसमें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकार ने राज्य पुलिस को आधिकारिक तौर पर निर्देश का पालन करने के आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि बाद में छत्तीसगढ सरकार ने आदेश को वापस लेते हुए निलंबित कर दिया है।

We have always been sensitive towards cause of SCs & STs, however state govt, just like Centre, will appeal against decision of Supreme Court. Till then the order (to strictly implement the Supreme Court order) by Police headquarters stands cancelled: Chhattisgarh CM Raman Singh pic.twitter.com/cpFFxCmBvw