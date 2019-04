देश में बारिश के कारण आई आपदा पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा- हर संभव मदद के लिए केंद्र तैयार

नई दिल्ली। मौसम ने देश के उत्तर और मध्य भारत में कहर बरपा रखा है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ ओले पड़ने की वजह से आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम की मार सबसे अधिक मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में पड़ी है। इन तीनों राज्यों में तीस से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी पीड़ितों की मदद की बात कही है। अब गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी त्रासदी से हुए नुकसान पर शोक जताते हुए हर मुमकिन मदद की बात कही है।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, 'राजस्थान, मप्र, गुजरात और देश के कुछ अन्य हिस्सों में बेमौसम बारिश और आंधी के कारण जो बहुमूल्य जान-माल की हानि हुई है, उससे मैं काफी दुखी हूं। केंद्र सरकार भारी बारिश और तूफान से प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।'

HM Rajnath Singh: Deeply pained & anguished by loss of precious lives due to untimely rains&thunderstorms in Rajasthan , MP, Gujarat & certain other parts of country. The Centre is ready to provide all possible assistance to the states affected by heavy rains and storm (file pic) pic.twitter.com/RFfVq0xqzt