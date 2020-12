टिकैत के निशाने पर आया विपक्ष, नए कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं नेता

नई दिल्ली। जहां किसान संगठनों नए कृषि कानूनों पर सरकार को आड़े हाथों लिया हुआ है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और उसके नेता भी किसान संगठनों और उनके नेताओं के निशाने पर हैं। अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि विपक्षी दल नए कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि उन्होंने और क्या कहकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा।

If the Opposition were strong, what was the need for farmers to launch the agitation?: Bharatiya Kisan Union Spokesperson Rakesh Tikait on allegations that Opposition parties are misleading farmers on the new agriculture laws pic.twitter.com/MhagYE2uYY