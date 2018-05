नई दिल्‍ली। पुणे की मेयर और बाल गंगाधर तिलक के परपोते शैलेष की पत्‍नी मुक्‍ता तिलक ने राजस्‍थान की किताब में स्‍वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को 'आतंक का जनक' बताने पर कहा कि यही दिन देखना बाकी रह गया था। उन्‍होंने कहा कि यह तिलक का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश और आजादी के रणबांकुरों का अपमान है। यह हमारे देश के लिए शर्मनाक स्थिति है। उन्‍होंने कहा कि बाल गंगाधर ने देश को अपने जीवन के पचास साल दिए। उन्‍होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इसके बाद भी उन्‍हें आतंक का जनक कहना महान भूल है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। दोषियों को सजा दिलाने की जरूरत है।

He gave fifty years of his life to India. Even after doing so much, he is being portrayed as father of the terrorism.This is shameful & it is an insult to our freedom fighters: Mukta Tilak on Bal Gangadhar Tilak being described as father of terrorism in Class 8 textbook in Ajmer. pic.twitter.com/ssOE4lEKit