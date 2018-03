मुख्य सचिव पिटाई केस: AAP विधायक प्रकाश जारवाल को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के आरोपी AAP विधायक प्रकाश जारवाल को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरे आरोपी अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हो पाई।इससे पहले शुक्रवार को भी तीस हजारी कोर्ट ने दोनों विधायकों की जमानत याचिक खारिज कर दी थी।

जारी रहेगी न्यायिक हिरासत

आपको बता दें कि बीते हफ्ते बुधवार को विधायकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया था। दोनों विधायक बुधवार से न्यायिक हिरासत में हैं। गुरुवार को अदालत ने आप विधायकों की न्यायिक हिरासत को 14 दिन बढ़ा दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रकाश जारवाल की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये जानकारी दी थी कि जब पुलिस की टीम सीएम आवास पर जांच के लिए पहुंचे तो ये पाया गया कि फुटेज के साथ-साथ छेड़छाड़ की गई है। इस केस में अभी तक की जांच में ये पता चला है कि यह पूर्व नियोजित था।

समय से 40 मिनट पीछे किए गए थे कैमरे

दिल्ली पुलिस ने बताया था कि सीएम आवास पर लगे सभी 14 सीसीटीवी कैमरे को समय से 40 मिनट 42 सेकेंड पीछे कर दिया गया था। पुलिस को शक है कि पहले मुख्यमंत्री आवास में योजना बनाई गई और फिर कैमरे के साथ छेड़छाड़ करने के बाद मुख्य सचिव को आधी रात में बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई।

मंत्री इमरान हुसैन के साथ मारपीट का भी कोर्ट में हुआ जिक्र

वहीं प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्क-वितर्क के दौरान अदालत ने अचानक हाल ही में सचिवालय में मंत्री इमरान हुसैन से कथित मारपीट के मामले में पूछा कि उसे मामले की क्या हुआ, अदालत में मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर करीब दर्जनभर से अधिक पुलिसकर्मी नि:शब्द हो गए। बचाव पक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पुलिस सिर्फ इस मामले को फोकस कर रही है, बाकी मामले पर पुलिस का ध्यान नहीं।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाया था विधायक अमानतुल्लाह खान और एक अन्य विधायक ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने उनके सरकारी आवास में उनसे मारपीट की थी।

एफआईआर के मुताबिक, मुख्यमंत्री के सलाहकार वीके जैन ने मुख्य सचिव को सोमवार की रात पौने नौ बजे फोन पर कहा कि सरकार के तीन साल पूरा होने पर कुछ टीवी विज्ञापनों के प्रसारण में हो रही देरी पर बातचीत होगी। इसके लिए रात 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचना है। वहां सीएम व उप मुख्यमंत्री उनसे विचार-विमर्श करेंगे। इस मीटिंग के लिए जब अंशु प्रकाश सीएम आवास पहुंचे तो पहले विधायकों और मुख्य सचिव के बीच विज्ञापन को लेकर बहसबाजी हुई और देखते ही देखते अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल ने उनके साथ मारपीट शुरु कर दी।

#CORRECTION: Delhi's Tis Hazari court has dismissed AAP's Prakash Jarwal bail plea in Delhi Chief Secretary alleged assault case; Amanatullah Khan's bail plea hearing was not scheduled today https://t.co/6Qr5OjLyJD