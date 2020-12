TMC लीडर ब्रेटा बसु ने पीएम पर बोला हमला, कहा - क्या पीएम एक समान नीति पर अमल करते हैं

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी तनातनी के बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता ब्रेटा बसु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विश्वभारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने दावा किया कि विश्व का मतलब सार्वभौमिक होता है। लेकिन क्या देशभर में पीएम मोदी इस नीति पर अमल कर रहे हैं। क्या उनकी सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ एक समान सिद्धांत के तहत काम करती है।

PM claimed 'visva' means universal & is trying to apply that in context of acceptance in India. But can he practice this spirit of acceptance? What about cow vigilantees who beat people to death. Can he take responsibility for their actions as he preaches: Bratya Basu, TMC leader pic.twitter.com/vJcrfN8Tjd