सिंधु बॉर्डर पहुंचे TMC नेता डेरेक ओ ब्रायन,  सीएम ममता की फोन पर कराई किसानों से बात

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से जारी किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद डेरेक ओ ब्रायन सिंधु बॉर्डर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने किसान नेताओं की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात कराई। ममता बनर्जी ने बातचीत के दौरान किसान नेताओं को समर्थन देने की बात कही। सीएम ममता ने कृषि संबंधी कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग का समर्थन किया।

TMC leader Derek O'Brien met farmers gathered in protest at Singhu border (Delhi-Haryana border) today. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee also spoke to the farmers over the phone. pic.twitter.com/TN0uA5FEHF