TMC नेता सुब्रत मुखर्जी ने शाह पर साधा निशाना, कहा - कांग्रेस छोड़ने के बाद ममता बनर्जी ने बनाई अपनी पार्टी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे के पहले दिन ममता बनर्जी को लेकर दिए गए बयान को टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी एक पार्टी छोड़ दूसरे में शामिल हुई थीं। उनका ये बयान पूरी तरह से गलत है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस जरूर छोड़ा लेकिन किसी और पार्टी में शामिल होने के बजाय अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई।

Yesterday, Union Minister Amit Shah said Mamata Banerjee left a party to join another. Mamata never switched sides. In 1998, she left Congress & formed a new party - TMC. She was never associated with any other party: West Bengal Minister & TMC leader Subrata Mukherjee pic.twitter.com/sRS6FQDy1j