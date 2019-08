टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन का तंज, संसद में बिल पास हो रहे या पिजा डिलीवरी की जा रही

नई दिल्ली। मोदी सरकार ( Modi govt ) जिस प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने में कामयाब रही। उसी प्रचंड तरीके इस बार संसद ( Parliament session ) में विधेयक यानी बिल पास कराए जा रहे हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर है। तेजी से पास हो रहे बिलों को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया है।

केंद्र सरकार के तेजी से विधेयक पास कराने के तरीके को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ( TMC MP Derek Obrien ) ने सरकार पर जमकर निशाना साधा।

ब्रायन ने कहा, जिस तरह संसद में विधेयक पास हो रहे हैं, इससे ये समझ नहीं आ रहा कि पिजा की डिलीवरी की जा रही या बिलों को पास कराया जा रहा है।

राज्‍यपाल मलिक बोले- हिन्‍दुस्‍तान को तोड़कर आजादी नहीं मिलेगी, पाकिस्‍तान जाना हो तो जाओ

#Parliament is supposed to scrutinize Bills. This chart explains the bulldozing this Session. Are we delivering pizzas or passing legislation? #ConstructiveOpposition pic.twitter.com/DKPDygpoV5