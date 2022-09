राहुल गांधी की तरह सड़क पर होंगी TMC सांसद 'महुआ मोइत्रा', BJP आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने निशाना साधते हुए बताई वजह

BJP आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए TMC सांसद 'महुआ मोइत्रा' पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने दावा कि है कि राहुल गांधी की तरह महुआ मोइत्रा भी सड़कों पर होंगी। हालांकि इसका कारण पूरी तरह से अलग होगा।

कांग्रेस पार्टी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक 'भारत जोड़ो यात्रा' जारी है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है। इसी बीच BJP आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा राहुल गांधी की तरह जल्द ही सड़कों पर होंगी। हालांकि इसका कारण पूरी तरह से अलग होगा।

TMC MP 'Mahua Moitra' will be on the road like Rahul Gandhi, BJP IT cell chief Amit Malviya said while targeting