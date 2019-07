टीएमसी के 12 सांसदों ने पीएम मोदी से की मुलाकात, प. बंगाल का नाम बदलने की मांग की

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) का नाम बांग्ला करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस ( TMC MP Met pm modi )के 12 सांसदों का एक दल बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मिला। दरअसल इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखकर नाम बदलने की बात कही थी। इसके जवाब में गृहमंत्रालय की ओर से जवाब आया था कि नाम बदलना संभव नहीं है।

टीएमसी की ओर से करीब दो सप्ताह पहले ही पीएम मोदी ( PM Modi ) को एक चिट्ठी लिखी गई थी। इस चिट्ठी के जरिये टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदल कर बांग्ला रखने की मांग की थी। साथ ही पीएम मोदी से मिलने का समय भी मांगा था।

इसी चिट्ठी के बाद मिले जवाब में पीएम मोदी की ओर से मिलने का वक्त दिया गया था। इसके तहत बुदवार को टीएमसी के 12 सांसदों ने पीएम से मुलाकात की।

A delegation of MPs from All India Trinamool Congress called on Prime Minister Narendra Modi today. pic.twitter.com/qdBWulZiYo