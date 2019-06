पीएम के 40 विधायकों से संपर्क वाले बयान पर TMC की चुनाव आयोग से शिकायत, मोदी की उम्मीदवारी हो रद्द

नई दिल्ली। पीएम मोदी द्वारा टीएमसी के 40 विधायक संपर्क में है वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मोदी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। टीएमसी ने आयोग से पत्र लिखकर उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि पीएम मोदी का टीएमसी विधायकों का भाजपा में शामिल होने वाला बयान हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने वाला है। साथ ही भाजपा प्रचार के दौरान झूठ का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने और अपने पक्ष में लुभाने वाला है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि मोदी के बयान पर सबूत मांगा जाएं और ठोस सबूत मुहैया नहीं कराने पर उनका नामांकन रद्द किया जाए।

TMC writes a letter to EC alleging violation of the Model Code of Conduct by PM Narendra Modi , "encouraging horse trading, by hinting that the members of the AITC will cross over to the BJP, and using this lie to influence the voters and using this lie to persuade the voters."