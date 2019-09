'एक देश, एक भाषा' फॉर्मूले पर बोले राहुल गांधी, भाषाएं भारत की कमजाेरी नहीं

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी ने 'एक देश, एक भाषा' का संदेश देने के लिए एक ही ट्वीट में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और अंग्रेजी को नाम भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ लिखा है। इस फॉर्मूले पर अपना पक्ष साफ करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत की कई भाषाएं, भारत की कमजोरी नहीं हैं।

India’s many languages are not her weakness.