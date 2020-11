आज राहुल गांधी असम के पार्टी नेताओं से करेंगे बात, पीएम मोदी से की इस बात की अपील

नई दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सियासी तौर पर उत्तर.पूर्व भारतीय राज्यों में बीजेपी से पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने नए सिरे से अपने संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वयनार से सांसद राहुल गांधी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वह पार्टी की जमीनी हालात के बारे में जायजा लेंगे। साथ ही पार्टी नेताओं को आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए आगामी रणनीति के बारे में जानकारी देंगे।

Congress leader Rahul Gandhi to hold a virtual meeting with party leaders in Assam today.