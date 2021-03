आज ममता बनर्जी से मिलेंगे तेजस्वी यादव, टीएमसी की सियासी मुहिम को देंगे धार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच अपनी.अपनी जीत को लेकर सियासी तनातनी जारी है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मिलेंगे। माना जा रहा है कि वो सीएम ममता बनर्जी से चुनावी चर्चा करेंगे। साथ ही आरजेडी की भूमिका की पड़ताल करेंगे।

RJD leader Tejashwi Yadav to meet West Bengal CM and TMC chief Mamata Banerjee today in Kolkata, for discussion on #WestBengalElections2021



