देश में सबसे कम उम्र के सांसद, 'बुजुर्गों' के हाउस राज्यसभा में भी बढ़ रहे युवा

राघव चड्ढा को राज्यसभा चुनाव में पंजाब से उम्मीदवार बनाकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। उनके इस फैसले के बाद राघव चड्ढ़ा राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य बन जाएंगे। हालांकि अब राज्यसभा में युवाओं का कुनबा बढ़ रहा है।

राज्यसभा में आमतौर पर बड़ी उम्र के नेताओं को ही देखा जाता था, जो राजनीति या अन्य क्षेत्रों में अपनी लंबी पारी खेल चुके होते थे, वो राज्यसभा पहुंचथे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है। अब राज्यसभा में भी युवाओं का कुनबा बढ़ रहा है। दरअसल हाल में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। वो राज्यसभा जाते हैं तो वे सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। राघव चड्ढा इस समय दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक हैं. उनको 2020 में पंजाब का सह प्रभारी नियुक्त किया गया था। उनकी मौजूदगी से राज्यसभा में युवाओं की तादाद में इजाफा होगा। आइए जानते हैं राज्यसभा के 10 युवा सांसदों कौन हैं?

Top Ten List of Youngest MP in Lok Sabha and Rajya Sabha