केरल: पूर्व डीजीपी टीपी सेनकुमार का बड़ा बयान, नंबी नारायणन को पद्म भूषण देना अमृत में जहर मिलाने जैसा

नई दिल्‍ली। केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक टीपी सेनकुमार ने नंबी नारायणन को पद्म भूषण से सम्मानित करने के निर्णय पर सवाल उठाया है। उन्‍होंने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर गहरी आपत्ति दर्ज कराते हुए पूछा है कि आखिर उन्हें किस उपलब्धि के लिए यह सम्‍मान दिया गया है। सरकार इस बात का खुलासा करे। उन्‍होंने पूर्व इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को पद्म भूषण सम्‍मान देने पर कहा है कि सरकार का यह काम अमृत में जहर मिलाने जैसा है। सरकार जानती है कि इसरो में जो हुआ उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति नियुक्त की थी।

काम को मिली पहचान

दूसरी तरफ इसरो के जाने माने वैज्ञानिक और जासूसी के आरोप का सामना कर चुके नंबी नारायणन ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जाहिर की है। उन्‍होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके काम को आखिरकार पहचाना गया। जासूसी के आरोपों पर उन्‍होंने कहा कि ये जिंदगी का हिस्सा थी। नारायणन के काम की प्रशंसा करते हुए पूर्व इसरो अध्यक्ष माधवन नायर ने कहा कि उन्होंने पीएसएलवी, जीएसएलवी और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम (एलपीएस) के विकास में अहम भूमिका निभाई। 2015 से 2018 तक इसरो के प्रमुख रहे एएस किरन कुमार ने कहा कि नारायणन भारत में क्रायोजेनिक इंजन तकनीक के अग्रदूतों में से एक रहे हैं।

पीएसएलवी के निर्माण में निभाई अहम भूमिका

पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के विकास और क्रायोजेनिक इंजन बनाने के शुरुआती चरण में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि 1994 में उन पर जासूसी का आरोप लगा। यह आरोप भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज विदेशों को कथित तौर पर देने से जुड़ा था। सबसे पहले केरल पुलिस ने इस मामले की जांच की और बाद में इसे सीबीआई को सौंपा गया जिसने पाया कि कोई जासूसी नहीं की गई थी। इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई चली और इसका समापन गत वर्ष हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने नारायणन को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और केरल सरकार को उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

