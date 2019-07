तीसरी कोशिश में मिली कामयाबी, मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं से किया वादा निभाया

नई दिल्ली। राज्यसभा में तीन तलाक को अपराध बनाने वाला बिल आखिरकार पास हो गया विधेयक के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े हैं। इससे पहले राज्‍यसभा में तीन तालक बिल ( Triple Talaq Bill ) पर वोटिंग हुई। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा।

तीन तलाक बिल को गैर कानूनी बनाते हुए तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। इससे पहले उच्च सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बिल को लेकर लंबी चर्चा हुई । बता दें कि लोकसभा में बिल पहले ही पास हो चुका है।

राज्यसभा से कई विपक्षी दलों का वॉकआउट

इससे पहले सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजने के पक्ष में 100 वोट पड़े, जबकि कमेटी को भेजने के पक्ष में 84 मत डाले गए। विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव गिर गए। हालांकि कई दलों ने इस बिल को लेकर सदन का वॉकआउट कर दिया । TRS AIADMK, JDU ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया । PDP और BSP ने भी हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा कई बड़े नेताओं ने वोटिंग नहीं की।

तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में कानून मंत्री ने दिया जवाब

1986 के बाद कांग्रेस को बहुमत नहीं- रविशंकर प्रसाद

1986 से 2019 तक कांग्रेस एक ही जगह खड़ी है- रविशंकर प्रसाद

दहेज को गैर जमानती बनाया गया- रविशंकर प्रसाद

समाज आगे बढ़ता है तो बदलाव जरूरी

हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं

तीन तलाक पीड़ित महिलाएं 75% गरीब

शाहबानो मामले पर कांग्रेस के कदम क्यों नहीं डगमगाए

2019 में भी शाहबानो मॉडल नहीं चलेगा

कोर्ट के फैसले के चलते हम कानून नहीं ला रहे हैं

पीड़ित महिलाओं को हम फुटफाथ पर नहीं छोड़ सकते

कानून में ताकत के बिना FIR नहीं

कांग्रेस को बिल पर विचार करने की जरूरत

एनडीए के घटक दल जेडीयू ने तीन तलाक बिल पर वोटिंग नहीं की

एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया

राज्यसभा में फिलहाल इस बिल को पास कराने के लिए 121 वोटों की जरूरत

Minister of Law & Justice Ravi Shankar Prasad, in Rajya Sabha: In 1986 you rose to 400, Shah Bano's case happened in 1986 & you never received a majority after that. I am giving you a food for thought. https://t.co/LIq2ZmP7Xa