नई दिल्ली। लोकसभा में आज यानी गुरुवार को तीन तलाक बिल ( Triple Talaq Bill ) पेश हो गया है। संसद में बिल पर चर्चा हो रही है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में तीन तलाक विधेयक पर जारी चर्चा में हिस्सा लेते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ऐसा कानून बनाकर महिलाओं पर जुल्म कर रही है, यह कानून पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ है।

क्या शौहर जेल में रहकर गुजारा भत्ता देगा- ओवैसी

इस्लाम में शादी एक तरह का कैंट्रेक्ट है। ओवैसी ने कहा कि इस्लामिक देशों से अगर हम तुलना करेंगे तो कट्टरवाद और बढ़ेगा। ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या शौहर जेल में रहकर गुजारा भत्ता देगा। आखिरकार यह कैसा कानून है।

महिलाओं को न्याय दिलाना उनका अहम विषय- रविशंकर प्रसाद

वहीं चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नेक कहा कि महिलाओं के साथ न्याय संविधान का मूल दर्शन है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाना उनका अहम विषय है। उन्होंने विपक्षी दलों से तीन तलाक बिल को सियासी चश्मे से न देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह धर्म और सियासत का मामला नहीं है। इसको इंसाफ और इंसानियत की नजरों से देखा जाना चाहिए।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रिपल तलाक मामले में सदन की मौन नहीं साधेगी। कानून मंत्री यह नारी न्याय और नारी के सम्मान से जुड़ा मामला है। रविशंकर ने कहा कि पहले जब बिल लाया गया था, उस समय कुछ आशंकाएं जरूरी थीं, लेकिन अब उनको दूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीन तलाक को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट के फैसले पर लाए अध्यादेश के बाद महिलाएं असुरक्षित नहीं रह गईं हैं। उन्होंने कहा कि तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम बहनों को न्याय दिला कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि छोटी—छोटी बातों पर महिलाओं को तलाक दिया जाता है।

24 जुलाई तक 3 तलाक के 574 मामले दर्ज- रविशंकर प्रसाद

कानून मंत्री ने कहा कि अब ट्रिपल तलाक ( Triple Talaq ) मामले में पीड़ित और उसके संबंधी ही केस कर सकते हैं। जबकि जमानत के लिए मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए हैं। लेकिन जमानत पीड़ित को सुनने के बाद ही दी जा सकती है। रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 24 जुलाई तक 3 तलाक के 574 मामले दर्ज किए हैं।

