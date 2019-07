तीन तलाक बिल: महिलाओं पर सपा सांसद का विवादित बयान, बीवी को गोली मारने से बेहतर तीन तलाक

नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को तीन तलाक बिल पेश ( Triple Talaq Bill ) किया गया। इसके बाद बिल पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ( st hasan ) के विवादित बयान से सदन में बैठे सभी सदस्य हैरान रहे गए। बिल पर चर्चा के दौरान सपा सांसद ने कहा कि पत्नी को गोली मारने से बेहतर उसको तीन तलाक देकर विदा करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के निजी मामलों में सरकार को दखल देने से बचना चाहिए।

ST Hasan, SP MP: I'm against Triple Talaq bill. Govt shouldn't interfere with internal matter of any religion. A small sect, followers of Abu Hanifa, practices Triple Talaq. Decision should be left with girl&her parents,if nikah receipt states they're(boy's side)followers of sect pic.twitter.com/EWcOPFE0p0