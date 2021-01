त्रिपुरा: कांग्रेस अध्यक्ष की गाड़ी पर हमले के बाद मचा घमासान, बंद का ऐलान

नई दिल्ली। त्रिपुुरा के अगरतला ( Tripura Congress ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां विपक्षी कांग्रेस ने पार्टी के राज्य अध्यक्ष पीयूष बिस्वास ( tripura congress chief pijush biswas ) पर कथित हमले के विरोध में आज यानी सोमवार को 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के गुंडों ने हमला किया।" सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ( bjp ) ने हमले की निंदा की, और कांग्रेस से अपना आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया।

कांग्रेस के त्रिपुरा के उपाध्यक्ष तापस डे ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'कुख्यात गुंडों' के साथ शनिवार देर शाम बिशालगढ़ के सिपहीजाला जिले में हमला किया। जबकि राज्य पार्टी प्रमुख बाल-बाल से बच गए, पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। राज्य महासचिव हरेकृष्ण भौमिक, बापू चक्रवर्ती और तेजेन दास के साथ डे ने मीडिया को बताया, "हमला बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस की मौजूदगी में गुंडों द्वारा किया गया था। राज्य के पार्टी प्रमुख पर भाजपा के हमले का विरोध करने के लिए, हमने सोमवार को राज्यव्यापी 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है।" कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमले के तुरंत बाद शनिवार रात को एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जाने-माने वकील बिस्वास ने बाद में मीडिया से कहा कि भाजपा के गुंडों ' ने मेरी हत्या करने के लिए हमला किया और मेरी कार को लोहे की छड़ों और लाठियों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।"

Tripura: Congress calls for 12-hr state-bandh after attack on state party chief's vehicle allegedly by BJP workers y'day. Visuals from Agartala.



"It was a murder attempt. We don't support violence & are protesting peacefully. People are supporting our bandh," a party worker said pic.twitter.com/EndsL821I9