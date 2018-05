नई दिल्‍ली. त्रिपुरा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से प्रदेश में हिंसक घटनाओं व प्रतिमाओं को ध्‍वस्‍त करने का मामला थमा नहीं है। अब भाजपा कार्यकर्ताओं के निशाने पर कांग्रेस भी आ गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर कमालपुर ऑफिस कब्‍जाने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने वामदलों के कार्यकर्ताओं पर भड़काने का आरोप लगाया है।

भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे

हम प्रदेश कांग्रेस यूथ विंग के पूजन विश्वास ने ट्वीट कर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कमालपुर ऑफिस कब्‍जारे की जानकारी दी है। जबकि पूजन विश्वास ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कमालपुर कांग्रेस ऑफिस पर भाजपा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। वे जो करना चाहते हैं, करते रहें। एक दिन भाजपा को राज्य से उखाड़ फेंका जाएगा। ये यूथ कांग्रेस काडर का भाजपा से वादा है।

शशि थरूर ने कहा- हम वापसी करेंगे

कांग्रेस कार्यकर्ता पूजन के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि आपके जैसे सच्चे कार्यकर्ताओं की वजह से ही कांग्रेस जिंदा रहेगी। हम वापसी करेंगे। उन्‍होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि मनोबल बनाए रखने की भी अपील की है।

भाजपा पर लेनिन की मूर्ति तोड़ने का आरोप

इससे पहले सोमवार शाम को रूस में बोलशेविक क्रांति के अगुवा लेनिन की 11.5 फीट ऊंची फाइबर की मूर्ति को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से ढहा दिया था। इसकी जानकारी देते हुए माकपा नेता ने मीडिया से कहा था कि भाजपा समर्थक बेलोनिया में सरकारी कॉलेज के पास लेनिन की मूर्ति गिराने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को अगरतला से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण त्रिपुरा के जिला मुख्यालय बेलोनिया में एक वर्ष पहले लगाया गया था।

प्रदेश में शांति बहाल करें राज्‍यपाल : राजनाथ

चुनाव के बाद त्रिपुरा में फैली हिंसा को देखते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल तथागत राय और त्रिपुरा पुलिस प्रमुख अखिल कुमार शुक्ला से गंभीर मंत्रणा की और भाजपा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले वहां पर फैली हिंसा को समाप्त करने के लिए जरूरी और सख्‍त कदम उठाने को कहा। उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्तर के अन्‍य राज्‍यों में शांति बहाली पर जोर देने का निर्देश दिया है।

भौमिक ने लगाया माकपा पर उकसाने का आरोप

त्रिपुरा प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सुबल भौमिक ने माकपा पर लोगों को जान बूझकर उकसाने और हिसा में संलिप्त होने और भाजपा समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में पार्टी इकाई से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पिछले 48 घंटों में माकपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर 49 हमले की घटनाएं हुई हैं जिसमें 17 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इन गों का इलाज राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चल रहा है।

Kamalpur Congress Office now forcefully being occupied by BJP in Tripura. Whatever you want to do you keep doing. One day bjp will be erased from our state. That’s a promise of an youth congress cadre. pic.twitter.com/5341J61cdv