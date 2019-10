त्रिपुरा: पूर्व मंत्री बादल चौधरी की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में भर्ती

नई दिल्ली। त्रिपुरा सीपीआई (एम) के विधायक और राज्य के पूर्व लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री बादल चौधरी की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है।

उनको अगरतला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बादल 600 करोड़ रुपये के PWD घोटाले में आरोपी हैं।

आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी घोटाला मामले में पूर्व मंत्री व वामपंथी नेता बादल चौधरी की तलाश में पुलिस कई दिनों से लगातार छापेमारी कर रही थी।

