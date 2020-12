भारत बंद को TRS का समर्थन, KCR की बेटी कविता बोलीं - देश का किसान सुरक्षित नहीं

नई दिल्ली। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी के सियासी उभार और टीआरएस की लोकप्रियता में आई कमी के बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर ने केंद्र विरोधी रुख का संकेत दिया है। केसीआर की पार्टी टीआरएस ने किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। उनकी बेटी केविता ने कृषि कानूनों को लेकर बताया है कि हमने तीनों कानूनों का संसद में भी विरोध किया था। टीआरएस का विरोध पहले की तरह आज भी जारी है।

We'd opposed the Bills in Parliament, we continue to do so. MSP hasn't been assured in any of these Bills. Also, if mandi structure is dismantled there's no alternative structure in this country, so farmer is insecure. TRS will support the farmer' Bandh call: K Kavitha, TRS MLC https://t.co/xdP34IwkKa pic.twitter.com/F5PSfCjEnT