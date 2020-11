Maharashtra: एक दिन में Uddhav Govt को कोर्ट से दो झटके, जानें किन मामलों में अदालत हुई सख्त

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) की उद्धव सरकार ( Uddhav Govt ) के लिए शुक्रवार को दिन कुछ अच्छा साबित नहीं हुई। अदालत से दो मामलों में उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इन दोनों ही मामलों के चलते पिछले कुछ दिनों से उद्धव सरकार सुर्खियों में बनी हुई थी। एक मामला बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को बीएमसी की ओर से तोड़ने का था तो दूसरा मामला पुराने सुसाइड केस में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी।

हालांकि सीधे तौर पर ये मामले उद्धव सरकार से जुड़े नहीं है, लेकिन इन दोनों ही केस में उद्धव सरकार के खिलाफ बयान बाजी के बाद इसे सरकार की ओर से की गई कार्रवाई बताया था। आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला

Bombay HC sets aside BMC notices to Kangana Ranaut issued on 7th & 9th Sept, calls demolition at her place as action with malafide intent. HC has also orders that a valuer will be appointed to ascertain damages caused due to demolition.

