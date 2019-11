भाजपा को उद्धव ठाकरे की चेतावनी, हर ताकत को हराने का दम रखते हैं हम

मुंबई। महाराष्ट्र में सोमवार को सत्ता का केंद्र बने होटल ग्रैंड हयात में जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), शिवसेना और कांग्रेस समेत 162 विधायकों ने एकजुट होकर मीडिया के सामने एकजुट होने का संदेश दिया। इस दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हम हर ताकत को हराने का दम रखते हैं।

होटल के सभागार में मौजूद मीडिया और 162 विधायकों समेत तमाम नेेताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले मीडिया से कहा कि ऐसी तस्वीर लो जिसमें यहां मौजूद सभी विधायक आ जाएं। इसके बाद उन्होंने कहा, "हमारी ताकत की शक्ति कैमरे में कैद नहीं की जा सकती। अब तो एक कैमरे में सबकी तस्वीर नहीं आएगी। दोस्त बढ़ गए हैं।"

Shiv Sena's Uddhav Thackeray at Hotel Grand Hyatt in mumbai where Shiv Sena-NCP-Congress MLAs have assembled: Our fight is not just for power, our fight is for 'Satyamev Jayate.' The more you try to break us, the more we will unite. #Maharashtra pic.twitter.com/q7gXFMRE2C

ठाकरे ने आगे कहा, "हम 'सत्यमेव जयते' के लिए लड़ रहे हैं और 'सत्ता में जयते' नहीं होना चाहिए। हम यहां सिर्फ 5 सालों के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। हमारे खिलाफ काफी प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। हम अपने खिलाफ खड़ी सारी ताकतों को हराने का दम रखते हैं।

इस दौरान बालासाहेब थोराट ने कहा बीजेपी अल्पमत में है। महाविकास अघाड़ी के साथ यहां पहली बैठक हो रही है। हम एक साथ हैं, इसलिए हमने आज राज्यपाल से मुलाकात कर कहा कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं।

अशोक चव्हाण ने साधा भाजपा पर निशाना

इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक चव्हाण ने कहा, "हमने भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए साथ आने का फैसला किया है। हमने 162 हस्ताक्षर के साथ एक पत्र राजभवन को सौंप दिया है। ये जिम्मेदारी हमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी थी जिसे हमने निभाया है। हम 162 हैं। हम सरकार बनाएंगे।"

Congress leader Ashok Chavan at Hotel Grand Hyatt in Mumbai where Shiv Sena-NCP-Congress MLAs have assembled: We are more than 162, not just 162. We all will be a part of the govt. I thank Sonia Gandhi who allowed for this alliance to stop BJP . Guv should invite us to form govt. pic.twitter.com/NaHL74c5If