Uddhav Thackeray का बीजेपी पर पलटवार, कहा - एक साल से हमसे हिंदुत्व के बारे में पूछा जा रहा है

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) ने रविवार को मुंबई में शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में बीजेपी ( BJP ) नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने विजय दशमी के अवसर पर दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब से शिवसेना ( Shiv Sena ) ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई है तभी से हमसे हिंदुत्व ( Hindutva ) के बारे में सवाल पूछा जा रहा है।

We are being asked about Hindutva, that why are we not re-opening temples in the state. They say my Hindutva is different from that of Balasaheb Thackeray. Your Hindutva is about clanging bells and utensils, our Hindutva is not like that: Maharashtra CM Uddhav Thackeray in Mumbai https://t.co/xP9NZiQwE9