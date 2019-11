इस बात पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले- ...बालासाहेब ठाकरे का नालायक बेटा

मुंबई। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने शुक्रवार को मंत्रालय में औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाला। इसके बाद ठाकरे ने कई मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की और मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो उन्हें बालासाहेब ठाकरे का नालायक बेटा कहा जाता।

मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने कहा, "मुझे आज आपसे बात करके काफी खुशी हो रही है। हमारा रिश्ता काफी लंबा रहा है, जब से शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे हुआ करते थे।"

विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, "मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जिसका जन्म मुंबई में हुआ। मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि मैं शहर के लिए क्या कर सकता हूं।"

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: I became CM unexpectedly. When this responsibility came to me, if I had run away from it, I would have been called Balasaheb Thackeray's 'nalayak' son. pic.twitter.com/zks1cXxVOq