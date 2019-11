महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे उद्धव ठाकरे, कुछ मुद्दों पर चर्चा बाकीः शरद पवार

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार गठन को लेकर शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस की दो घंटे लंबी चली महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार शाम को संपन्न हो गई। इसमें शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करने का आग्रह किया गया। बैठक के बाद राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि शीर्ष पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बनी है।

पवार ने कहा, "मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर सभी एकमत हैं। उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। शुक्रवार की चर्चा न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) पर केंद्रित रही। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।"

पार्टी के एक सूत्र के अनुसार, कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव पर सोचने के लिए समय मांगा है और वह इस पर राकांपा-कांग्रेस को आज देर रात या शनिवार सुबह तक सूचित कर सकते हैं।

गौरतलब है कि वर्ली में नेहरू सेंटर में बैठक के बाद उद्धव ठाकरे व उनके बेटे आदित्य ठाकरे, बालासाहेब ठाकरे नेशनल मेमोरियल गए और शिवसेना संस्थापक को श्रद्धांजलि दी। उद्धव ठाकरे का स्मारक स्थल जाना पहले से तय नहीं था।

Sanjay Raut, Shiv Sena: Uddhav Thackeray has given his consent to become the chief minister. #Maharashtra (file pic) pic.twitter.com/jh4pGgeTHz — ANI (@ANI) November 22, 2019

उद्धव ठाकरे ने इतना ही कहा, "किसी भी चीज पर कोई अपूर्ण जानकारी साझा नहीं करना चाहता। विस्तृत चर्चा की गई और सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई मुद्दा छूटे नहीं। चर्चा अभी भी जारी है। जब हर चीज को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो हम आप से साझा करेंगे।"

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "शुक्रवार की चर्चा काफी सकारात्मक रही। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है..यह कल भी जारी रहेगी।"

Prithviraj Chavan, Congress:All 3 parties had positive discussions about govt formation. We've reached consensus on many issues but talks to continue tomorrow.Whatever Sharad Pawar Ji has said is on record,I won't speak on that. When we've discussed all things,we'll speak on them pic.twitter.com/dHiXUB3Cic — ANI (@ANI) November 22, 2019

राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी यही बात कही और कहा कि सभी चीजों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मीडिया को सूचित किया जाएगा।

प्रस्तावित महाविकास अगाडी में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस शामिल हैं। शनिवार को इन पार्टियों द्वारा एक प्रेस कांफ्रेंस किए जाने की संभावना हैं, जिसमें मीडिया को विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, "शनिवार की प्रेस कांफ्रेंस के बाद हम जल्द से जल्द सरकार बनाने का दावा पेश करने का प्रयास करेंगे।"