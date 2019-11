महाराष्ट्र: NCP विधायकों से बोले उद्धव ठाकरे- चिंता मत करो, हमारा रिश्ता लंबा चलेगा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद भी सियासी खींचतान जारी है। दिन पर दिन महाराष्ट्र की राजनीतिक में नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। इस बीच आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई स्थित रेनेसां होटल में विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें चिंता करने की जरुरत नहीं है। हमारा गठबंधन लंबा चलेगा।

