महाराष्ट्रः उद्धव ने मातोश्री में बताई बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की वजह, शाम तक साफ होगी नई सरकार की तस्वीर

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने की घड़ियां अब नजदीक लग रही हैं। शिवसेना की अगुवाई में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनना करीब-करीब तय हो गया है। शुक्रवार देर शाम तक तीनों पार्टियां अपने गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं। इसके साथ आगामी रणनीति से पर पर्दा हटने की उम्मीद है।

तीनों दलों की सामूहिक मीटिंग से पहले शिवसेना ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले जो बात की वो ये कि बीजेपी से उन्होंने अपना गठबंधन क्यों तोड़ा।

महाराष्ट्र में शिवसेना के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, अब उद्धव ठाकरे को ही...

Maharashtra: Meeting underway between Congress-Nationalist Congress Party (NCP) leaders and other alliance partners, in Mumbai. pic.twitter.com/4ksboumCZc